ВСУ приняли бой на Донбассе: двое погибших

С начала суток четверга, 28 июня, на оккупированной части Донбасса боевики 7 раз открывали огонь, 6 из которых - с применением минометов и танков.



В районе Пивденного ВСУ приняли бой, в результате которого погибли украинский боец и командир взвода. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.



Отмечается, что вблизи Пивденного вражеские войска открыли огонь около 08:30 по жилым кварталам. Они применили минометы, станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня к населенному пункту вплотную подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту вела бой на окраине Пивденного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой длился почти полчаса", - говорится в сообщении.



Во время боя был ранен боец резервной группы. Командир взвода вместе с командиром роты принялись спасать военнослужащего.



"Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Каземирович Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы Андрей Волос. Ему было всего 25", - отметили в штабе ООС.

На луганском направлении обстрелы из танка были зафиксированы в районе Новотошковского. Данный факт задокументирован и передан в международные организации.



По предварительным данным разведки, 28 июня было уничтожено 5 боевиков и 8 ранены.



Также оставалась напряженной обстановка на мариупольском направлении. Там противник вел огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия. На этом направлении потерь среди личного состава ВСУ нет.

Отметим, за прошедшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены. По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.