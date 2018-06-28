Красный Крест отправил 274 тонны гумпомощи в "ДНР"

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила 16 грузовиков с гумпомощью для жителей оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 21 июня.
"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 16 грузовых машин со строительными материалами, гигиеническими и продуктовыми наборами общим весом более 274 тонн от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.
Отметим, 21 июня Красный Крест направил более 150 тонн гуманитарных грузов на Донбасс.