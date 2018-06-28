Сенцов смотрит телевизор, пишет сценарий, - омбудсмен РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляет, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова "относительно удовлетворительное".



Об этом она сказала после посещения украинца в колонии "Белый медведь" Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.



"Встретилась с Олегом Сенцовым в колонии "Белый медведь" Ямало-Ненецкого автономного округа. Общались более часа. Для меня было очень важно лично убедиться в том, в каком состоянии здоровья находится Олег и посмотреть как проходит голодовка", - отметила Москлькова.

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По ее словам, состояние здоровья Сенцова "относительно удовлетворительное, все параметры давления, температуры тела, внешнее и внутренне самочувствие и общий настрой удовлетворительны".



"Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий…", - сказала российский омбудсмен.



Она также сообщила, что Сенцов находится в больничной палате санчасти ИК размером около 16 метров: два окна, решёток на окнах нет, открываются форточки.



"Говорит, что чувствует себя лучше. Все это свидетельствует о том, что угрозы его жизни на сегодняшний момент нет", - утверждает Москлькова.

"Вместе с тем, чрезвычайную обеспокоенность вызывают непонятные действия со стороны Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая, без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать принимаемые мною меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко", - сказала российский омбудсмен.



Москлькова утверждает, что Людмила Денисова два дня назад не оказала совершенно никакой поддержки при попытке ее посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева.

"А сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов", - подчеркнула Москалькова.

Отметим, российский и украинский омбудсмены сегодня, 28 июня, прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако к колонии Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.



Позже Денисова заявила, что не верит заявлениям своей российской коллеги Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья Сенцова.

В итоге, у Денисовой в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.