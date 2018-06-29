В неподконтрольном Украине Бахчисарае (Крым) российские силовики обыскали дом Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Позже его задержали.



Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.



"Ахтем Мустафаев задержан утром и вывезен в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.



Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Отмечается, что перед этим в доме Мустафаева провели обыск, а его матери стало плохо.



Кроме того, российские силовики увезли отца водителя в неизвестном направлении, но позже привезли обратно.



Адвокат Эдем Семедляев написал жалобу в прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания профессиональной юридической помощи.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Позже стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.

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Семедляев также сообщил, что Мустафаева отпустили и сейчас он отправляется домой.



Ситуацию прокомментировал Мустафа Джемилев в эфире телеканала "112 Украина".



"Мне утром позвонили, сказали, что Ахтем Мустафаев исчез. Он выводил машину, но возле машины его не оказалось - ручка от двери оторвана. Потом стало ясно, что его увезли сотрудники ФСБ. И в тот же день там начались обыски в его доме. Он живет в том же микрорайоне, что и моя супруга", - сказал он.



По его словам, в ФСБ отрицали информацию о задержании Мустафаева.

Отметим, политзаключенный из Крыма Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.