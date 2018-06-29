За последние годы неизвестные совершили более 50 краж из храмов

В храме Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище Одессы неизвестные устроили погром.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня. Четыре человека взломали оконные жалюзи и разбили окно. Они отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, они взломали ящики для пожертвований и забрали оттуда деньги.

Звуки сигнализации привлекли в храм охранника кладбища, который спугнул воров и вызвал полицию.

"За последние несколько лет в Одесской епархии осквернили и ограбили более 50 православных храмов и, к сожалению, ни один из грабителей не был найден и наказан. Это порождает чувство безнаказанности и вседозволенности у преступников", – заявили в епархии.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве задержали серийного вора продуктов из магазинов.Мужчина уже пятый раз попался на аналогичном преступлении.