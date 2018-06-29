Из-за непогоды в ночь на пятницу, 29 июня, в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает ГСЧС в сводке 29 июня.



"С 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в семи областях (Полтавская – 58, Луганская – 51, Черновицкая – 45, Тернопольская – 20, Днепропетровская – 17, Кировоградская – 11, Запорожская – 2)", – говорится в сообщении.



К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что в Рубежном в Луганской области после дождя и ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекалось 14 единиц техники и 60 человек.



Кроме того, в пяти районах Ивано-Франковской области (Калушском, Городенковском, Тлумацком, Снятивском и Долинском) в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы.



Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.

Отметим, ранее из-за ухудшения погоды в Мариуполе были обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700.