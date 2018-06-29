Во Львове разрушили мемориальную доску Ивану Франко

28 июня неизвестные сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, установленную на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
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Городские власти отмечают, что на восстановление будут выделены средства из местного бюджета, и просят силовиков об оперативном расследовании.
В доме № 25 на улице Крушельницкой Иван Франко жил в течение 1878-1879 годов.
В настоящее время здание является памятником архитектуры местного значения.
Отметим, ранее в Харькове на кладбище неизвестные похитили бюст с могилы известного историка Дмитрия Багалея.