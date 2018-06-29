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Главная » Страна » Украина предлагает РФ обмен заключенными по схеме 23 на 23, - Денисова
Освобождение заложников Кремля

Украина предлагает РФ обмен заключенными по схеме 23 на 23, - Денисова

Украина предлагает РФ обмен заключенными по схеме 23 на 23, - Денисова
Людмила Денисова/Фото: kmu.gov.ua

Омбудсмен ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников

29.06.18 56
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Украина готова передать России 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых держат в российских тюрьмах.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает 112.ua.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И нам отказывает в экстрадиции Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила омбудсмен.

Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

О том, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев, заявляла недавно первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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