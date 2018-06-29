Украина предлагает РФ обмен заключенными по схеме 23 на 23, - Денисова

Украина готова передать России 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых держат в российских тюрьмах.



Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает 112.ua.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И нам отказывает в экстрадиции Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила омбудсмен.



Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

О том, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев, заявляла недавно первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.