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Дипломаты пытаются вернуть "застрявших" в Тунисе украинских туристов

Дипломаты пытаются вернуть "застрявших" в Тунисе украинских туристов
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир

29.06.18 350
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МИД Украины работает над возвращением украинских туристов из Туниса домой.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

"Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована", - отметил он.

"По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнул дипломат.

По словам Кирилича, посольством в Украине принимаются все меры для обеспечения возвращения всех украинских граждан домой. Кроме того, к месту пребывания украинских туристов выехал консул.

По данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Часть туристов остаются в аэропорту, остальных разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению украинцев домой.

Отметим, ранее более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха.

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