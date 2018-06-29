Дипломаты пытаются вернуть "застрявших" в Тунисе украинских туристов

МИД Украины работает над возвращением украинских туристов из Туниса домой.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.
"Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована", - отметил он.
"По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнул дипломат.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Греции задержаны 148 украинцев, - МИД Украины
По словам Кирилича, посольством в Украине принимаются все меры для обеспечения возвращения всех украинских граждан домой. Кроме того, к месту пребывания украинских туристов выехал консул.
По данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Часть туристов остаются в аэропорту, остальных разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению украинцев домой.
Отметим, ранее более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха.