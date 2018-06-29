Дипломаты пытаются вернуть "застрявших" в Тунисе украинских туристов

Около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир

МИД Украины работает над возвращением украинских туристов из Туниса домой.



Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.



"Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована", - отметил он.



"По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнул дипломат.

По словам Кирилича, посольством в Украине принимаются все меры для обеспечения возвращения всех украинских граждан домой. Кроме того, к месту пребывания украинских туристов выехал консул.



По данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Часть туристов остаются в аэропорту, остальных разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению украинцев домой.

Отметим, ранее более 200 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха.