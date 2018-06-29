Такой сценарий, по его словам, возможен, если миссия зайдет на Донбасс "по украинскому сценарию"

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что миротворцы ООН "превратятся в мишени", если зайдут на Донбасс по предлагаемому Украиной сценарию.

Об этом он заявил во время "прямой телевизионной линии", сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.



"Без согласования ДНР/ЛНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил боевик.

Захарченко отметил, что боевики поддерживают предложение России о размещении "голубых касок" только на линии соприкосновения и охране миротворцами миссии ОБСЕ.

#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) June 29, 2018

Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.