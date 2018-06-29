Из Львова можно будет улететь в Португалию и Францию

Столица Португалии, Лиссабон, станет одним из первоочередных направлений, которое намерены открыть для авиаперелетов из Львова.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская Zaxid.net.

Она отметила, что выбор данного и других маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.

"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон", - сказала она.

Также гендиректор рассказала об открытии направления во Францию и о сотрудничестве с азиатскими авиакомпаниями.