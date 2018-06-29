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Из Львова можно будет улететь в Португалию и Францию

Из Львова можно будет улететь в Португалию и Францию
Фото с сайта 112.ua

Это первоочередные направления

29.06.18 54
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Столица Португалии, Лиссабон, станет одним из первоочередных направлений, которое намерены открыть для авиаперелетов из Львова.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская Zaxid.net.

Она отметила, что выбор данного и других маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.

"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон", - сказала она.

Также гендиректор рассказала об открытии направления во Францию и о сотрудничестве с азиатскими авиакомпаниями.

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