Россия задумала в Крыму новую "стройку века"

Оккупанты хотят построить в Крыму новую железную дорогу Керчь-Симферополь.

Об этом заявил "первый замминистра экономического развития" аннексированного полуострова Андрей Кулик, заявив, что сейчас идут поиски инвестора, передает "РИА Новости".



По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк.

Также оккупанты планируют в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Американский журналист Том Роган в своей статье предложил нанести авиаудар по Крымскому мосту. После чего в РФ обвинили его в призывах к терроризму и возбудили уголовное дело.