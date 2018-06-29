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Главная » Страна » Россия задумала в Крыму новую "стройку века"
Ситуация в Крыму

Россия задумала в Крыму новую "стройку века"

Россия задумала в Крыму новую "стройку века"
Кремль / Фото: airpano.ru

Теперь будут строить новую железную дорогу

29.06.18 167
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Оккупанты хотят построить в Крыму новую железную дорогу Керчь-Симферополь. 

Об этом заявил "первый замминистра экономического развития" аннексированного полуострова Андрей Кулик, заявив, что сейчас идут поиски инвестора, передает "РИА Новости".

По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей. 

Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. 

Также оккупанты планируют в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории. 

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту. 

Американский журналист Том Роган в своей статье предложил нанести авиаудар по Крымскому мосту. После чего в РФ обвинили его в призывах к терроризму и возбудили уголовное дело.

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