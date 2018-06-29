В рейтинге уровня безопасности стран организации Institute for Economics and Peace за 2018 год Украина оказалась на 152 месте.
Об этом сообщается в отчете организации.
Чтобы составить рейтинг, компания проанализировала уровень социальной безопасности в странах, масштабы внутренних и международных конфликтов.
В то же время с 2017 года страна поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных. Уровень мира в Украине - "очень низкий", - худший показатель.
В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место.
Напомним, всего 10% сооружений гражданской защиты в Украине готовы к применению по назначению.