Омелян хочет лишать лицензий недобросовестных туроператоров

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал задержку вылета украинских туристов из Туниса.



Об этом он написал на странице в Facebook вечером 29 июня.



"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo", – сообщил министр.



Омелян добавил, что в течение суток все украинские туристы из Туниса вернутся домой.



"Договорились с коллегами из Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития и торговли Украины провести 3 июля, во вторник, совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями. Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства", – написал министр.



По его словам, Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, за техническим состоянием и состоянием салонов самолетов.

"Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 – очень ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", – подчеркнул Омелян.



Стоит отметить, что часть украинских туристов из Туниса утром 30 июня прибыла в Киев. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 июня 2018 г.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", – отметил он.



Кирилич также отметил, что в стране нужно разработать системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.

Отметим, с утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.