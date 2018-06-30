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Омелян хочет лишать лицензий недобросовестных туроператоров

Омелян хочет лишать лицензий недобросовестных туроператоров
Владимир Омелян/Фото из открытых источников

Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за авиакомпаниями

30.06.18 25
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал задержку вылета украинских туристов из Туниса.

Об этом он написал на странице в Facebook вечером 29 июня.  

"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo", – сообщил министр.

Омелян добавил, что в течение суток все украинские туристы из Туниса вернутся домой.

"Договорились с коллегами из Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития и торговли Украины провести 3 июля, во вторник, совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями. Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства", – написал министр.

По его словам, Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, за техническим состоянием и состоянием салонов самолетов.

"Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 – очень ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", – подчеркнул Омелян.

Стоит отметить, что часть украинских туристов из Туниса утром 30 июня прибыла в Киев. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", – отметил он.

Кирилич также отметил, что в стране нужно разработать системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.

Отметим, с утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.

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