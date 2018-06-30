Под Херсоном сгорели 170 гектаров пшеницы

В селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.



Об этом в субботу, 30 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что пожар произошел накануне ночью. А общая площадь сгоревшего поля составила 340 гектаров.

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"В Великолепетихском районе вблизи с. Рубановка ночью 29 июня около 01.50 воспламенилось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.



Пожар на пшеничном поле гасили силами местной пожарной охраны Рубановка и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались.



Причина пожара пока неизвестна.

Отметим, в Херсоне в ночь с 23 на 24 июня неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады Украины.