В РФ поступили два прошения о помиловании Сенцова, - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что российским властям переданы два прошения о его помиловании, но имена их авторов он не разглашает.



Об этом сообщает "Громадське".



"По меньшей мере два прошения о помиловании поступили, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию сообщили на анонимных условиях. Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Также Динзе отметил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. Это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба режиссера.



"Это могут быть, соответственно, и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - сказал Динзе.

Также адвокат подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, и его состояние стабильное.



"Я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - отметил Динзе.

Отметим, российский и украинский омбудсмены 28 июня прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако к колонии Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.



Позже Денисова заявила, что не верит заявлениям своей российской коллеги Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья Сенцова.

В итоге, у Денисовой в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.