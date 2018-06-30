Затоплены также огороды и административные здания

Проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.



Об этом в субботу, 30 июня, сообщает ГСЧС.

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Отмечается, что затоплены также огороды и административные здания.

Фото: dsns.gov.ua

"В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей, прошедших на территории различных районов области 28 июня 2018 года зафиксировано подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий и сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.



Фото: dsns.gov.ua

Всего подтоплено 202 жилых здания, восемь подвальных помещений жилых домов, 20 придомовых территории, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий.



Кроме того, из-за дождей повреждено 14 км дорог местного значения и три моста.

Отметим, ранее из-за ухудшения погоды в Мариуполе были обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700.