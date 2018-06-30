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Количество "застрявших" в Тунисе украинцев увеличилось до 800, - Омелян

Количество "застрявших" в Тунисе украинцев увеличилось до 800, - Омелян
Владимир Омелян/Фото из открытых источников

Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством туроператора

30.06.18 49
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Количество украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, увеличилось до 800 человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "112. Украина".

По его словам, в ночь на субботу из Туниса был один дополнительный борт, который забрал 120 человек, а в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, из них два будут на Львов и три  -  на Киев.

При этом министр пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало",  -  подчеркнул министр.

Кроме того, Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора.

 

"Все люди вернутся. Касательно пребывания (туристов в Тунисе, - ред.) до понедельника туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

 

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", – подчеркнул министр.

 

Пресс-служба авиакомпании подтвердила, что из-за невыполнения финансовых обязательств туроператором "Оазис" перед авиакомпанией "Bravo Airways", вынуждены были внести коррективы в расписание полетов.

"Данные изменения крайне негативно повлияли на операционную деятельность авиакомпании в целом, что привело к задержкам ряда авиарейсов по независящим от нас причинам. Авиакомпания "Bravo Airways" приносит извинения за доставленные неудобства и прилагает максимум усилий для восстановления согласованного расписания авиарейсов. Не позднее понедельника, 2 июля, авиакомпания вернется к исполнению расписания полетов в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.

Отметим, с утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.

Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе.

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