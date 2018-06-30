Боевики на Донбассе снизили огневую активность

На Донбассе с начала суток боевики два раза обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



"В течение текущих суток, с семи утра и до 18 часов противник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями оружия", – говорится в сообщении.

В частности, на донецком направлении днем боевики в течение получаса обстреливали защитников Красногоровки из стрелкового оружия. А на мариупольском направлении враг выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям около Гнутово. На других направлениях днем было тихо.



"Потерь среди наших военнослужащих нет", – отметили в штабе.



В штабе ООС заверили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения боевых действий.

За прошедшие сутки, 29 июня, оккупанты 34 раза обстреливали позиции операции Объединенных сил, 8 из которых – из тяжелого вооружения.