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Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 1 июля

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 1 июля
Фото: Пресс-служба Минобороны

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 1 июля

01.07.18 161
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