Неизвестный прислал в СБУ и Нацполицию письмо с угрозой убить детей-заложников

СБУ и Нацполиция проверяют информацию, поступившую в их адрес в анонимном письме в воскресенье, с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник грозится реализовать преступление в случае неуплаты денег в сумме 350 тысяч долларов США. Правоохранители, в числе прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь отправленный анонимом список детей размещен на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдены, факты их похищения не подтвердились", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ инсценировала убийство активиста

Национальной полицией Украины открыто уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.147(захват заложников) и ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Ведется досудебное следствие.