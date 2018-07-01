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Фото, видео В столичных аэропортах армагеддон: тысячи людей не могут вылететь

<span class="label red">Фото, видео</span> В столичных аэропортах армагеддон: тысячи людей не могут вылететь
Фото: iideasmalta.eu

Курортный сезон в разгаре

01.07.18 157
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В Киеве пассажиры снова не могли вылететь из аэропорта в путешествие, оформленное туроператором. 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) опять огромные задержки, самолеты авиакомпании "Браво" не летают. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике", — говорится в сообщении. 

Как сообщает "112 Украина", по состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов. Несколько тысяч туристов не могли вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми. "Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - отмечает телеканал.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омельян, комментируя ситуацию с задержкой украинских туристов в Тунисе, заявил, что Министерство экономического развития будет отменять лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. 

29 июня стало известно, что из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов. Пассажиры утверждали, что авиакомпания и туроператор не выполняют своих обязательств относительно возвращения украинцев домой. Речь идет об авиакомпании Bravo Airways и туроператоре Oasis Travel.

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