В воскресенье, 1 июля, в Одессе состоялась торжественная церемония включения в корабельный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины четырех малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Кроме тех катеров, которые мы только включили в корабельный состав ВМС, мы ожидаем получения патрульных катеров от наших партеров - от США. Также мы должны завершить строительство десантно-штурмовых катеров, продолжить работу по строительству корвета, а также строительство малых бронированных артиллерийских катеров", - подчеркнул министр обороны Степан Полторак.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских сил Вооруженных Сил.