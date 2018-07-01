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Ситуация на Донбассе

Фото Боевики в первый день "хлебного перемирия" продолжили разрушать Зайцево

<span class="label red">Фото</span> Боевики в первый день "хлебного перемирия" продолжили разрушать Зайцево
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По населенному пункту выпустили 14 мин

01.07.18 39
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Спустя несколько часов после начала "хлебного перемирия" боевики нанесли минометный удар по Зайцово неподалеку от оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В общей сумме противники выпустил 14 мин калибра 120 мм в период с 03:55 до 04:20. В результате обстрела был уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и перевести с себя ответственность за нарушение режима тишины", - говорится в сообщении.

Всего с 7:00 до 18:00 боевики нарушили перемирие 7 раз.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля. 

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