Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко

Идею нападения на ромов организаторам погрома ромского табора под Львовом внушили российские спецслужбы. Об этом заявил народный депутат Антон Шеращенко, передает 112 Украина.

"Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

По его мнению, российские спецслужбы, провоцируя подобные нападения, пытаются показать рост ксенофобских настроений в Украине.

"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - подчеркнул депутат.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора. Всех их отправили под арест.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.