В воскресенье, 1 июля, на трассе Киев-Чоп между с. Птичья и с. Верба Ровенской области в ДТП попал автобус с 53 пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о ДТП поступила в 15:00. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пассажирский автобус допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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"На момент происшествия в автобусе находилось 53 человека, автобус следовал по маршруту "Яремче – Киев". Одна группа спасателей сразу сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины, тем временем другая группа помогала 6-ти пассажирам покинуть переброшен автобус до и передала их работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что 39-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожной обстановки, что и стало причиной ДТП.

В результате аварии семь пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей в возрасте от 32-х до 49-ти лет получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждения. Все они получили ушибы различных частей тела, и двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальных шестерых пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Напомним, в Румынии попал в ДТП автобус с 60 гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии. В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.