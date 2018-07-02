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Украинский консул впервые попала к украинскому политзаключенному в Магадане

Украинский консул впервые попала к украинскому политзаключенному в Магадане
Сергей Литвинов / Фото: Радио Свобода

Станислав Литвинов в тюрьме похудел на 17 кг

02.07.18 61
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Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова впервые смогла посетить в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в РФ приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Об этом 1 июля в комментарии "Громадському" сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, ссылаясь на слова Ивановой

"Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно - это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - сказал Огоровий.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий. В частности, ему не выдали новый летний комплект одежды, поэтому он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", - сказал Огоровий.

Напомним, Сергей Литвинов был задержан в 2014 году и обвинен в убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1". Однако когда защита доказала, что "жертв" Литвинова никогда не существовало, то следственный комитет РФ обвинения снял. Сразу после этого украинца обвинили в разбое и  приговорили к 8,5 годам заключения.

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