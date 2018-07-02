Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину

В Золочеве Львовской области неизвестные уничтожили памятник Александру Пушкину. Его повалили и разбили.

Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гриньков.

"Досадно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - написал он в Facebook.

По его словам, депутаты городского совета Золочева планировали переименовать сквер Пушкина в сквер Памяти Героев. Сначала этот вопрос должны вынести на общественное обсуждение.

Предварительно, депутаты предлагали также переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника (украинский общественный и политический деятель), однако местные жители высказались против.

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Напомним, вместо Ленина в Кривом Роге установили статую Богородицы. Восьмиметровую скульптуру вылили из бронзы.