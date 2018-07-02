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Главная » Страна » Украина и Беларусь могут создать железнодорожный хаб в ЕС

Украина и Беларусь могут создать железнодорожный хаб в ЕС

Украина и Беларусь могут создать железнодорожный хаб в ЕС
Фото: Itc

Предложение выдвинула Белорусская железная дорога

02.07.18 70
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Белорусская железная дорога предлагает организовать новый логистический маршрут в ЕС через пограничный переход “Изов-Грубешив”.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Белорусская железнодорожная администрация предложила руководству ПАО ”Укрзализныця“ рассмотреть перспективы сотрудничества с польской железнодорожной компанией PKP LHS по организации нового логистического маршрута в направлении Европейского Союза через пограничный переход "Изов-Грубешив"", - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался на встрече операционного директора ПАО "Укрзализныця" и первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Игоря Шилова, передает ЦТС.

Железнодорожники Украины и Беларуси обсудили вопросы обслуживания грузового и пассажирского сообщения на пограничных участках.

Как отмечается, в случае получения принципиального согласия белорусские коллеги готовы организовать трехстороннее совещание по тарифным условиям и технологиям перевозок по этому логистическому маршруту.

В частности, во время встречи белорусская сторона проинформировала о пролонгации на второе полугодие 2018 года тарифов на транзитные перевозки поездом комбинированного транспорта “Викинг”. Благодаря гибкой тарифной политике по отношению к украинским экспортно-импортным грузам, следующим транзитом из Украины по территории Беларуси поездом “Викинг”, по итогам 5 месяцев 2018 года было перевезено 40 тыс. тонн зерна.

Также сообщается, что за 5 месяцев 2018 года объемы перевозимых грузов через белорусско-украинские межгосударственные стыковые пункты составил 6,5 млн тонн, или 94,8% к аналогичному периоду 2017 года. По итогам 2017 года объем перевезенных грузов между странами составил 16,7 млн тонн, или 3,9 млн тонн (130,6%) до 2016 года.

Напомним, из Украины поедет прямой поезд в Венгрию. ПАО "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее до конца лета.

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