Геращенко объявила фамилии россиян, которых Киев готов обменять на украинцев

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня во время брифинга озвучила фамилии 23 граждан РФ, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев.

Об этом передает УНН.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, для всех них", - сообщила Ирина Геращенко.

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По ее словам, Украина готова обменять таких россиян: Агеева Виктора, Баранова Александра, Бусыгина Анатолия, Валихидиса Александра, Высоцкого Вячеслава, Гаджиева Руслана, Гратова Валерия, Гречина Владислава, Доронина Олега, Егорова Сергея, Иванова Валерия, Кемаковского Игоря, Ковалис Ольгу, Кусакина Василия, Макарова Владислава, Нефедова Евгения, Одинцова Максима, Седина Алексея, Сидорова Дениса, Сливку Максима, Черных Павла, Чубарову Ларису и Шаталова Евгения.

"Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, либо в отношении их идут судебные процессы", - сообщила Ирина Геращенко.

Напомним, Порошенко сравнил дела украинских политзаключенных с отравлением Скрипаля.