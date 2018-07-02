Судей КСУ могут выбрать до конца недели

Парламент до конца недели рассмотрит вопрос избрания судей Конституционного суда Украины.
Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий.
"У нас есть в долгу еще один кадровый вопрос - избрание судей КСУ. Оно по времени не такое объемное, как вопрос ЦИК, и поэтому я думаю, что мы пройдем его без особого труда", - сказал Парубий.
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Напомним, президент Петр Порошенко назначил по своей квоте судьями Конституционного Суда Сергея Головатого и Василия Лемака. Соответствующие указы №45 и №46 от 27 февраля опубликованы на сайте Администрации президента. В КС вакантными остаются еще два места по квоте парламента.