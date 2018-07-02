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Судей КСУ могут выбрать до конца недели

Судей КСУ могут выбрать до конца недели
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Этот вопрос менее сложный, чем избрание членов ЦИК

02.07.18 48
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Парламент до конца недели рассмотрит вопрос избрания судей Конституционного суда Украины.

Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"У нас есть в долгу еще один кадровый вопрос - избрание судей КСУ. Оно по времени не такое объемное, как вопрос ЦИК, и поэтому я думаю, что мы пройдем его без особого труда", - сказал Парубий.

Напомним, президент Петр Порошенко назначил по своей квоте судьями Конституционного Суда Сергея Головатого и Василия Лемака. Соответствующие указы №45 и №46 от 27 февраля опубликованы на сайте Администрации президента. В КС вакантными остаются еще два места по квоте парламента.

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