Четырех украинских моряков в Крыму выпустили на свободу

Документы морякам не вернули и с полуострова не отпускают

Четырех моряков с задержанного в аннексированном Крыму украинского траулера ЯМК-0041 отпустили.

Об этом со ссылкой на адвоката одного из моряков Эмиля Курбединова сообщает ТАСС.

Все четверо проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море.

"Их выпустили с территории пограничного управления (в Балаклаве), они сейчас находятся в Севастополе. Уехать (из Крыма) они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинения им не предъявляли", - рассказал юрист.

Напомним, 4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).

Позже в России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".