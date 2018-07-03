Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников

Раньше основой избирательных кампаний кандидатов от власти были главы обл­госадминистраций. Система "каждой области — по государеву оку", выстроенная Леонидом Кучмой, эффективно работала много лет. Но за последние четыре года она разрушилась. Глава государственной администрации потерял статус первого человека в области. Теперь его влияние зачастую не выходит за рамки объединённых территориальных громад. В остальном ему отводится роль этакого надувателя щёк.

Реальная власть вместе с финансами теперь сосредоточилась в руках градоначальников. В результате децентрализации бюджеты городов до краёв наполнились деньгами. Получив право самостоятельно, без оглядки на Киев распоряжаться налогами, украинские мэры расширили свои возможности для завоевания симпатий электората. На местах активизировались работы, требующие внушительных затрат: ремонты дорог, реконструкции школ, больниц, жилых домов. Всё это, по идее, должно придавать мэрам значительную степень независимости, освобождая от каких-либо обязательств перед центральной властью. Однако на самом деле у президента остаётся немало методов воздействия на городских голов, с помощью которых он может склонять их к сотрудничеству — по их доброй воле либо вопреки.

Учитывая значительный объём электорального ресурса, обладателями которого стали региональные начальники, центр, конечно же, не устоит от соблазна заполучить их поддержку. Шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Чтобы другие боялись

История взлёта и падения мэра Львова Андрея Садового — красноречива и назидательна. Пожар на мусорной свалке под Львовом, в результате которого погибли четыре человека, послужил началом мощной кампании по уничтожению годами взращиваемого рейтинга Садового. Бесконечные рассказы о неспособности мэра очистить город от мусора, телесюжеты с кадрами мусорных гор в человеческий рост, сообщения о грузовиках, вываливающих львовские отходы в самых отдалённых уголках Украины, и уголовное дело, грозящее десятью годами тюрьмы, — всё это поставило крест на политических перспективах городского головы Львова.

Скандал стал затихать и постепенно исчез из информационного пространства страны одновременно с уходом в тень его главного фигуранта. Сегодня вопрос об ответственности Андрея Садового уже никто не поднимает. Но и сам он не особо светится на общенациональной политической арене, предпочитая локальный формат.

Пётр Порошенко избрал тактику игнорирования мэра. Когда во Львове президент открывал областной перинатальный центр, Садовой не присутствовал на мероприятиях с участием главы государства. Зато был замечен на территории центра, где пытался убедить встречных в том, что "это не родильное отделение, а строительная площадка". Должно быть, намекая на то, что открывать там нечего. Какой метод воздействия на львовского градоначальника Пётр Порошенко выберет ближе к выборам, можно только догадываться. Возможно, применит "кнут" и под угрозой возобновления уголовного преследования потребует обеспечить ему электоральные преференции. А может, соблазнит "пряником", попытавшись заручиться поддержкой по-хорошему.

Классический метод убеждения

Экс-парламентарий Егор Фирсов не сомневается в том, что действующая власть во время избирательной кампании будет опираться на подконтрольных ей мэров. "Это городской голова Одессы Труханов, пребывающий "на крючке" уголовных дел, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, бывший "регионал" и сторонник Януковича, это мэры ряда восточных городов, которые также ходят под уголовными делами", — комментирует Фирсов.

Наиболее яркий пример воздействия на мэра под условным названием "или ты нам поддержку, или мы тебя к прокурору" — история Геннадия Труханова. Он является фигурантом трёх производств, открытых НАБУ. Труханову с его заместителем и ещё двумя соратниками инкриминируют статью о присвоении, растрате имущества и завладении им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. После ареста Геннадия Труханова зимой этого года представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали перед судом о мере пресечения для него в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 млн грн. Причём в качестве мотивации обвинение выдвинуло аргумент о возможном наличии у Труханова российского и греческого гражданств. Но тот всё равно оказался на свободе.

По мнению народного депутата Виктора Чумака, Труханова освободили под личные гарантии президента. Уверен в этом и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он считает, что теперь Труханов будет работать на победу Порошенко на предстоящих президентских выборах. Одесский голова уже заявил в одном из интервью, что готов поддерживать на выборах действующего президента. Думается, к классическому методу убеждения — использованию правоохранительных органов, судов и налоговиков — власть будет прибегать и в отношении многих других градоначальников.

Учитывая значительный объём электорального ресурса, обладателями которого стали региональные начальники, центр, конечно же, не устоит от соблазна заполучить их поддержку

Не так давно уголовное производство было открыто против чиновников Харьковской мэрии. И хотя сам городской голова Харькова Геннадий Кернес не проходит по делу подозреваемым, состоялось несколько обысков в горсовете, а также задержание вице-мэра Татьяны Овинниковой и бывшего главного архитектора Сергея Чечельницкого (оба отпущены на свободу). Это могло быть направлено на то, чтобы склонить мэра к лояльности в отношении центральной власти, высказывает предположение руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

Интересно, что Кернес при общении со СМИ не скрывает своих симпатий к Петру Порошенко и даже называет его "лидером нации". Но при этом не забывает благодарить Гройсмана, хвалить Рабиновича и упоминать в качестве благодетеля Ляшко.

По всему видать, кого-то это не устраивает, о чём свидетельствуют события, произошедшие на днях в Харьковском горсовете. Пришедшие к зданию мэрии активисты устроили погром с распылением слезоточивого газа и метанием дымовых шашек. Под раздачу попал заместитель городского головы Андрей Руденко, которого протестующие бросили в мусорный бак.

Наблюдатели расценивают произошедшее как попытку власти получить дополнительные гарантии от мэра Харькова. "Банковая хотела бы иметь стопроцентную гарантию лояльности городского головы в ключевом для востока страны городе. А коль власть не уверена в лояльности, то включается принуждение к сотрудничеству с помощью силы. Против Кернеса работает дуэт Райнина-Светличной, а это силовики — ГПУ и СБУ. Ситуацией решил воспользоваться и Аваков со своим "засадным полком". Наши националисты если зажигают фаеры, значит, это кому-то нужно", — делится соображениями Андрей Золотарёв. По его наблюдениям, власть старается реализовать в Харькове сценарий Львова. Но успешной перспективы этому он не видит. "Прессинг харьковского головы не обрушит его рейтинг, поддержка харьковчан у мэра внушительная и реальная. Если Киеву удастся заполучить лояльность мэра, а заодно какие-то преференции на выборах, то с поддержкой горожан может не сложиться. На выборы харьковчане при таком раскладе пойдут с фигой для власти в кармане, потому что понимают, кто и зачем кошмарит их город", — подчеркнул эксперт.

Неубиваемый козырь

С мэром Днепра Борисом Филатовым произошла совершенно некриминальная и мирная история. Она проиллюстрировала ещё один подход президента к тому, как можно вербовать в ряды своих сторонников региональное начальство. Это случилось в апреле на расширенном правительственном заседании в Виннице, в котором участвовали несколько мэров (Садового, кстати, не было). "Борис тут?" — спросил стоя за трибуной Пётр Порошенко. "Тут, Пётр Алексеевич", — ответил из зала Борис Филатов. И президент, воспользовавшись присутствием многочисленной аудитории и десятка телекамер, публично пообещал поддержать днепровского голову в его борьбе вокруг закупок мусоровозов, в которой мэру оппонировал Антимонопольный комитет. Порошенко заверил, что "никому не позволит навредить городу", открыто выступив на стороне градоначальника в споре с госструктурой. Это и есть попытка завоевать поддержку регионального лидера в обмен на оказанную услугу.

"За последние пару лет ситуация в отношениях между центральной и местной властью кардинально изменилась. Поверьте, мне никто не звонит, не даёт команд, не выкручивает руки, не выписывает "билетов", не рекомендует принять "хороших людей". В отличие от времён Азарова, мэр города, особенно такого крупного, как Днепр, не просиживает неделями в ожидании аудиенции в киевских приёмных. Я могу дозвониться любому руководителю государства в течение дня. И поверьте, почти всегда мне помогут. Нам помогут", — написал на следующий день на своей странице в Facebook Филатов.

Внимательные люди давно заметили, что мэр Днепра, всегда слывший человеком олигарха Игоря Коломойского, прикладывает немало усилий для выстраивания своих отношений с центральной властью, враждующей с его бывшим патроном. Это вполне объяснимо. Во-первых, он заинтересован в гарантиях невмешательства силовиков и хозяев высоких столичных кабинетов в дела города, бюджет которого достигает около 10 млрд грн. Это серьёзный ресурс, которым мэр Днепра хочет распоряжаться самостоятельно. Во-вторых, в отличие от того же Садового, Филатов просто не готов к противостоянию с Киевом. Слишком мало времени прошло после его вступления в должность. Накопить в достаточном количестве "боеприпасов" для ведения политических баталий он ещё не успел. Да и собственной политической силой не обзавёлся.

Филатов выбрал роль персонажа, который способен мобилизовать административный и другие виды ресурсов в одном из ключевых городов и распорядиться ими в пользу власти. "Да, ко мне приходят уже теперь и говорят: поддержи. У меня один ответ: дайте денег на город. Я готов даже носить за вами портфель, но денег дайте. В городе серьёзные инфраструктурные проблемы. И если за два года, которые остались у меня до окончания срока пребывания в кресле мэра, Порошенко что-то сделает для Днепра сейчас, то это будет неубиваемый козырь. Никто не сделал, а он сделал!" — аргументирует Филатов свою позицию.

Да, но, конечно, нет

Ещё одним мэром-сателлитом Порошенко остаётся столичный градоначальник Виталий Кличко, который до сих пор является номинальным лидером Блока Петра Порошенко. Он ещё не принял решение — идти на выборы в союзе с президентской командой или испытать собственные силы. Президентская администрация заинтересована в Кличко, ведь он является председателем Ассоциации городов Украины и сможет обеспечить хорошую коммуникацию с мэрами.

Даже заручившись поддержкой мэров, кандидаты в президенты вряд ли могут рассчитывать на незыблемость договорённостей с ними. Любой из градоначальников способен преподнести сюрприз

По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, Виталий Кличко для себя не видит президентскую кампанию 2019 года, но видит президентскую кампанию 2024-го, то есть ту, которая будет после нынешней. Ему ещё желательно переизбраться в Киеве, показать здесь успехи, а в столице решены далеко не все коммунальные проблемы. "Пока мне очень сложно представить, что на этих выборах он будет работать не на Порошенко, а, скажем, на Тимошенко или Гриценко", — говорит Магда.

Обладательница самого высокого на сегодня президентского рейтинга Юлия Тимошенко, вероятнее всего, также будет искать благосклонности у городских голов. "Насколько мне известно, команды Порошенко и Тимошенко мыслят категориями не областных штабов, а разбивкой по избирательным округам. Поскольку в большом городе строить избирательную сетку намного эффективнее, чем на селе, значение мэров больших городов трудно переоценить, ведь на их территории таких округов много", — делится наблюдениями Евгений Магда. Социологические опросы дают мэрам почву для размышлений: стоит работать с действующим президентом или рассматривать предложения других потенциальных кандидатов на высший в стране пост.

Конечно, к региональным лидерам будет апеллировать не только Порошенко. К ним отправятся и другие кандидаты. Так что мэры будут до последнего определяться, на кого ставить. По словам Константина Бондаренко, директора Института украинской политики, большинство из них не скажут "да" на старте, но будут мониторить рейтинги кандидатов и определяться ближе ко дню голосования. Если в первом туре, по мнению политолога, они в большинстве сделают ставку на действующего президента, то перед вторым им придётся крепко подумать, чтобы не ошибиться с выбором.

В то же время, заявляя о готовности поддержать Порошенко, мэры обставляют свои обещания рядом оговорок. Это объясняется нежеланием лишиться возможности политического манёвра.

Словом, даже заручившись поддержкой мэров, кандидаты в президенты вряд ли могут рассчитывать на незыблемость договорённостей с ними. Любой из градоначальников способен преподнести сюрприз, объяснив "интересами горожан" свой новый союз с "наиболее уважаемым в городе" кандидатом или политической силой. "Местная власть — это не политика, а городское хозяйство и качество жизни каждого горожанина", — любят говорить украинские мэры. Но старательно поддерживая свой имидж хозяйственников, они давно превратились в настоящих политиков.