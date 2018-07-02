В Прикарпатье начался сезон гигантских грибов.
Соответствующие фото на своей странице в соцсети Facebook опубликовал житель Прикарпатья Юрий Соломченко.
Отмечается, что некоторые грибы достигают размера зонта.
Фото: facebook.com/people/Юра-Соломченко
Ранее Фокус писал, что проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.
Фото: facebook.com/people/Юра-Соломченко
Известно, что грибы хорошо растут после дождя. Как оказалось, сами грибы при этом оказывают непосредственное влияние на частоту и обильность осадков.