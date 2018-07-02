Суд окончательно отказал Азарову в украинской пенсии

Экс-премьеру Украины Николаю Азарову окончательно отказали в восстановлении украинской пенсии.



Соответствующее решение принял Верховный суд Украины, сообщает в понедельник, 2 июля, "Украинская правда".



Азаров пытался оспорить действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии. Он также хотел заставить ПФУ возобновить выплаты и проводить их через отделения Укрпошты по месту регистрации.

Также экс-премьер-министр просил Верховный суд отменить предыдущее решение суда, который не признал незаконными действия Пенсионного фонда, а лишь обязал рассмотреть его заявление о восстановлении выплат. Он заявил, что суд неодинаково применял одни и те же нормы права в подобных делах.



Однако коллегия не согласилась с его доводами о других делах и признала, что оснований для пересмотра решения на данный момент нет.



Суд отметил, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Тем не менее производство может быть возобновлено "со стадии, на которой оно было остановлено".



Отметим, в 2016 году Апелляционный суд Киева признал законным арест пенсионных средств, накопленных на банковском счете Азарова.