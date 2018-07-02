Балуху просят еще 4 года тюрьмы

Его срок может увеличиться до 6 лет

В оккупированном Крыму "прокуратура" просит "суд" по второму делу против активиста Владимира Балуха вынести приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Если прошение будет удовлетворено, общий срок Балуха составит 6 лет. Кроме того, политзаключенный должен будет выплатить штраф в 10 000 рублей, сообщает Громадське.

"Прокурор" во время сегодняшнего заседания подконтрольного Кремлю "Раздольненского районного суда" Крыма заявил, что вина Балуха в якобы "дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания" доказана.

Этот судебный процесс - уже второй. На этот раз Балуха обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.