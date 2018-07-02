Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Балуху просят еще 4 года тюрьмы
Освобождение заложников Кремля

Балуху просят еще 4 года тюрьмы

Балуху просят еще 4 года тюрьмы
Фото: LIGA.net

Его срок может увеличиться до 6 лет 

02.07.18 75
000

В оккупированном Крыму "прокуратура" просит "суд" по второму делу против активиста Владимира Балуха вынести приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Если прошение будет удовлетворено, общий срок Балуха составит 6 лет. Кроме того, политзаключенный должен будет выплатить штраф в 10 000 рублей, сообщает Громадське

"Прокурор" во время сегодняшнего заседания подконтрольного Кремлю "Раздольненского районного суда" Крыма заявил, что вина Балуха в якобы "дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания" доказана.

Этот судебный процесс - уже второй. На этот раз Балуха обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Четырех украинских моряков в Крыму выпустили на свободуГеращенко объявила фамилии россиян, которых Киев готов обменять на украинцевНа Майдане Незалежности в Киеве проходит масштабная акция в поддержку Сенцова
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4343
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58433
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6112
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8323
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22585
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13018
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3156
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19170
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3900
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8933
  1. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3589 / 4001
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 3170 / 3614
  3. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2170 / 2535
  4. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1863 / 1999
  5. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1802 / 2086
  6. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1560 / 1866
  7. Титаник доедают бактерии 1508 / 1820
  8. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1299 / 939
  9. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1241 / 1441
  10. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 1223 / 1428
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2535
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 8 / 4001
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 41531
  4. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 6 / 939
  5. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 6 / 1441
  6. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 1999
  7. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 186
  8. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2086
  9. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 987
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2267
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.