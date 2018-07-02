Июнь в Киеве оказался в полтора раза дождливей нормы

Прошедший месяц июнь в Киеве оказался теплее и дождливее климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +20,6 °С, что на 2,4 °С выше климатической нормы. Жарче всего в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7 °С, а холодное всего - 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 8,5 °С.

За месяц осадков в столице выпало 111 мм, что составило 152% климатической нормы, причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составил 26,8 мм.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22 градуса, на юге - до 24 градусов.