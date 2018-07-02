Автомобиль грабителей обнаружен рядом с местом преступления

В Киеве в Шевченковском районе в понедельник, 2 июля, произошло вооруженное ограбление конвертационного центра, сообщает Эспрессо.



Отмечается, трое вооруженных грабителей забежали в помещение в одноэтажном здании и начали стрелять из пистолета. Всего было совершено 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра.

После этого нападавшие забрали наличные деньги и скрылись на автомобиле ВАЗ 2110 серого цвета.





Пострадавшая с огнестрельным ранением ноги доставлена в больницу. На месте преступления работают следователи.





Автомобиль грабителей обнаружен рядом с местом преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается.

Отметим, ранее в Николаеве произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.