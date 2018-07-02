Климкин обещает масштабные проверки туристического бизнеса

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает контролирующим органам провести аудиторскую проверку деятельности туристических операторов для предупреждения коллапса с вылетом авиарейсов с украинскими гражданами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибуть, а прямо сейчас ... Повторяю, украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства", - написал Климкин.

30 апреля МИД обнародовало рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу. Кроме того, 22 мая МИД провело специальное совещание с представителями других организаций, на которой был поднят вопрос возможных рисков.

По словам министра, участники совещания жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего полномочий проверять, выполняют авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий.

"К сожалению, есть основания подозревать, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя сознательно неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить", - добавил Климкин.

Напомним, сегодня, 2 июля, из Туниса вылетел один из пяти самолетов с украинскими туристами, которые не смогли вовремя вернуться в Украину.