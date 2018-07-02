В Сети опубликовали видеоролик с котом, который поедал мясную продукцию в одном из столичных супермаркетов.
Ролик опубликовала на своей Facebook-странице Екатерина Чернецова.
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"Муж в Континенте снял только что...", - отметила женщина в комментарии к видео, опубликованном в сообществе Виноградарь.
Руководство супермаркета отказалось комментировать этот инцидент из-за отсутствия деталей происшествия. Об этом пишет издание "Информатор".
Отметим, ранее в Минске журналисты обнаружили кота, играющего шансон в одном из подземных переходов города.