Волынские шахтеры объявили подземную забастовку

В понедельник, 2 июля, горняки шахты №10 "Нововолынская" объявили забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате и выделить средства на достройку рудника. Об этом сообщает в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня, 2 июля, горняки первой смены шахты №10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги из второй смены. В общем под землей сейчас находится 47 человек. К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по заработной плате, которая уже составляет три месяца. С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения долга протестующие требуют выделения средств на достройку шахты", - говорится в сообщении.

Волынец отметил, что строительство шахты №10 "Нововолынской" начали еще в 1989 году. Для его завершения нужно еще 500 млн грн.

Напомним, в апреле Кабинет министров обязал государственные угледобывающие шахты, которые имеют значительные долги по выплате заработной платы шахтерам, направлять 70% выручки от продажи угля на погашение этих долгов.