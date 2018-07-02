25 июня 2018 года Фокус совместно с Торгово-промышленной палатой города Киева провели образовательную встречу для представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели и эксперты рассказали, как украинцы покоряют зарубежные бизнес-площадки, какие возможности открываются для стартапов и поделились своим опытом выхода на рынки Африки, Азии и Америки.

В дискуссии приняли участие:

Артем Гудков, основатель PanAfricanTrading, за время своей работы с континентом стал признанным экспертом по бизнесу в Африке. Он поделился своими мыслями о нюансах ведения бизнеса на одном из самых перспективных рынков мира.

Виктор Каплуновский, СЕО компанії ЕМВЕЕ, продолжил африканскую тему, рассказав о своих проектах в сфере энергетики.

Андрей Севрюков, СЕО Agrieye, специализирующийся на внедрении высоких технологий в агросектор, поведал о возможностях на восточных рынках Малайзии, которые являются одними из самых динамичных и быстро растущих.

Олег Мартиченко, CEO компанії RS-Quantum, занимается поставками в Индию зарядных устройств для электромобилей. Индийский сегмент рынка электрокаров и сервиса для них является одним из самых быстрорастущих в мире, учитывая численность населения этой страны и высокий интерес к зеленым технологиям.

Представители украинского Офиса по продвижению экспорта Елена Журавлева (старший консультант) и Анна Миленина (эксперт по международным закупкам) рассказали о том, какие экспортные возможности открываются для украинского МСБ, и какими инструментами поддержки могут воспользоваться предприниматели при выходе на зарубежные рынки.

Владимир Михалко из Spаce.Uа презентовал инновационные разработки компании в сфере персонального таргетинга. Экспортеры и бизнесы, которые выходят на новые рынки, получили по-настоящему революционный инструмент, который в корне меняет возможности рекламы и процесс продажи товаров конечным потребителям и крупным партнерам.

Николай Васильевич Засульский, Президент ТПП города Киева

Сергей Костюков, глава комитета поддержки экспорта и инвестиций

Евгений Гордейчик, главный редактор журнала "Фокус"

Виктория Калкатина, директор ООО "Фокус медиа"

Артем Гудков, founder PanAfricanTrading, эксперт по бизнесу в Африке

Виктор Каплуновский, CEO ЕМВЕЕ, эксперт рынка электроэнергии в Африке

Андрей Севрюков, CEO Agrieye, эксперт по аграрному бизнесу в Малайзии

Олег Мартиченко, CEO RS-Quantum, эксперт рынка электромобилей Индии

Анна Миленина, эксперт по международным закупкам Офиса по продвижению экспорта

Елена Журавлева, старший консультант Офиса по продвижению экспорта

Сергей Костюков, глава комитета поддержки экспорта и инвестиций и Юлия Андреева, директор по маркетингу журнала "Фокус"