В Ровенской области дебошир проткнул полицейского вилами

В воскресенье, 1 июля, в селе Столбец Ровенской области полицейские задержали мужчину, который вилами ранил патрульного. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранителей около 21:00 вызвала местная жительница, у которой возник конфликт с соседом. По прибытии патрульные во время общения со свидетелями узнали, что у мужчины имеется незарегистрированное огнестрельное оружие, которым он накануне запугивал людей.

"Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства, однако тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отрицал наличие оружия. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый злоумышленник выхватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству, а затем в полицейского. Нападающий с места происшествия скрылся", - сообщили в полиции.

Менее чем за час, дебошира задержали инспекторы группы реагирования патрульной полиции вблизи места проживания родного брата. Полицейские обнаружили там и незарегистрированное ружье, которое изъяли и отправили на экспертизу.

Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции, госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние - средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали серийного вора продуктов из магазинов

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник.