Современная пластическая хирургия творит чудеса. Ей по силам исправить большинство недостатков внешности человека. Ежедневно сотни людей идут на операции, чтобы изменить свой внешний вид, обрести уверенность в себе и душевное равновесие. Чьим рукам мы доверяем сотворить это чудо – исправить то негативное во внешности, что было дано природой или получено в жизненных испытаниях?

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер о ситуации в отечественной медицине, преемственности в профессии, тонкостях мастерства пластического хирурга и личных победах.

Х-ФАЙЛ: Место рождения Львов, Украина Образование: Львовский медицинский университет, с отличием. Высшее академическое образование по специальности "пластическая, реконструктивная хирургия", Hadassah University Hospital, Иерусалим. Там же закончил и 6-летнюю резидентуру по пластической хирургии. Прошел обучение на многочисленных курсах пластической хирургии в Швейцарии, Великобритании, Израиле, Италии. Сертифицированный пластический хирург, хирург-маммолог и челюстно-лицевой хирург. Опыт работы: 6 лет работы в лучших частных клиниках Израиля. 11 лет практики в ведущей московской клинике American Medical Center. На данный момент возглавляет направление пластической хирургии в клинике "Оберіг", Киев. 19 лет общей практики в пластической хирургии. Более 7-ми тысяч успешно проведенных операций. Награды и регалии: Член Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), Европейской Академии Лицевой Пластической Хирургии (EAFPS) Израильской Медицинской Ассоциации. Интересные факты: Автор малотравматической техники в ринопластике.

Известен виртуозной техникой выполнения уменьшения и подтяжки груди.

В 2016 году получил престижную премию "Специалист Года".

Експерт по пластической хирургии телепроекта "Поверніть мені красу" на канале 1+1.

Женат, воспитывает двоих детей.

О МЕДИЦИНЕ

Сейчас наша медицина похожа на решето. Закрывая несколько ячеек проблемы не решить. Я думаю, в нашей стране самый низкий процент средств, выделяемых государством на здравоохранение. Что же касается пластической хирургии, то лечение любых не возрастных патологий, как врождённых, – к примеру, заячьей губы, так и приобретённых – в авариях, пожарах, а также последствия онкологических заболеваний должны полностью финансироваться государством. В Украине такие пациенты брошены на произвол судьбы. В развитых странах этот вопрос закрывается государственными программами, финансируется реконструктивная пластика, которая у нас называется эстетической.

Я думаю, то, что сейчас происходит с реформированием медицины, ни к чему хорошему не приведёт. Более того, представленная сейчас программа окончательно уничтожит остатки того позитивного, что было в существующей системе здравоохранения. Уже сейчас происходит серьёзный отток кадров за рубеж. Обучать некому и не на чем. В итоге, мы можем оказаться в ситуации поляков и грузин. После проведения медицинских реформ в этих странах государственные медучреждения перешли в частные руки, а более или менее квалифицированный персонал уехал работать за границу.

Многие считают, что мы бедная страна и поэтому у нас не развита медицина. Здесь нет прямой взаимосвязи. Наглядный пример, опровергающий эту теорию – Куба. У страны великолепная система здравоохранения, при этом, она очень небогата.

Задача компетентных органов власти продумано и системно перестроить систему и инфраструктуру отечественной медицины. Возможно, для этого необходимо взглянуть на проблему с другого ракурса и освоить успешный опыт стран, уже прошедших этот путь.

В Израиле проводится профилактика меланом. Для этой жаркой солнечной страны данная проблема очень актуальна. Действия и операции по своевременному выявлению и удалению меланом финансируются государством, – там заботятся о том, чтобы гражданин не выпал из социума и остался работоспособным. Это дальновидная политика властей, которые инвестируют в здоровье населения.

Специальности "пластический хирург" в Украине нет. У государства есть далёкие и туманные планы ее ввести. Потому, что это затратная статья и требует солидного бюджетирования - нужно строить разветвлённую систему в регионах, а это дотации. Сегодня пластической хирургией у нас занимается любой хирург, который прошёл соответствующие курсы – приблизительно 160 часов обучения. А этого очень мало. Естественно, что такие специалисты не соответствуют мировому уровню современного пластического хирурга.

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

У нас нет преемственности, не развито менторство и наставничество. Корифеи не заинтересованы делиться знаниями. В медицине вообще, и в пластической хирургии - в частности. Медики с опытом рассуждают примерно так: я долго учился, вкладывал в это силы, время и деньги. Почему я должен делиться своими знаниями, воспитывая себе конкурентов? Я считаю, что это местечковая психология.

Сегодняшняя молодёжь, она другая, – талантливая и более целеустремлённая. И если мы, зрелое поколение, не изменим себя, и не будем сейчас помогать молодым, нам просто некому будет прийти на смену.

С тех пор, как я вернулся в Украину, где у меня родители, я себя очень комфортно чувствую, потому что появилось ощущение дома. Думаю, в моей жизни наступил этап дать эту самую преемственность и поделиться своими знаниями с молодыми специалистами. Потому что если не мы, то кто?

О ГАРМОНИИ И ТВОРЧЕСТВЕ В ПРОФЕССИИ

Пластическая хирургия как вид творчества, более всего сродни скульптуре. Собеседуя претендентов на должность пластического хирурга, я прошу их нарисовать какую-нибудь часть тела. Таким образом, я определяю, есть ли у человека художественный вкус и талант.

Думаю, вряд ли нетворческий человек может стать успешным эстетическим пластическим хирургом. Среднего уровня достичь, возможно. Или преуспеть в других направлениях пластической хирургии, не связанных с эстетикой. Если же мы говорим об эстетическом хирурге то, художественный вкус и чувство гармонии просто необходимы.

Для того чтобы сделать успешную эстетическую пластическую операцию, нужно хорошо узнать своего пациента, почувствовать его внутренний мир и характер.

Не надо стремиться сделать идеал. Красота в некой вариативности и асимметричности и только тогда она гармонична. Даже от природы лицо каждого человека асимметрично.

Я не приемлю слишком радикальных изменений и искусственности. Хотя, такие запросы тоже бывают. Для меня высший комплимент от пациента, когда его друзья и знакомые говорят, что он выглядит просто потрясающе, но при этом не могут понять, что, же произошло. Отлично отдохнул, нашёл новую работу, влюбился? А когда окружающие понимают, что у человека была пластическая операция это, для пластического хирурга скорее антикомплимент.

ПСИХО-НЮАНСЫ

На разных этапах общения с пациентом приходится быть и психологом, и психотерапевтом. Я стараюсь вникнуть в мотивы его обращения к пластическому хирургу. И это первый "фильтр" в моей работе. Около 5% пациентов стараюсь отговорить от операции или нахожу альтернативное решение.

Некоторые приходят за комплиментом и поддержкой. Навязывание чего-либо своим пациентам, например, укоротить нос, если я вижу, что это было бы целесообразно, совершенно не мой принцип. Если человека это не беспокоит, зачем?

Мне всегда было интересно узнать, кто мой типичный пациент, сложить его "портрет". И я постоянно анализировал структуру своих клиентов. Оказалось, большинство из них это женщины, умеющие логически и системно мыслить. По профессии это юристы различного уровня – экономисты, банкиры. Возраст совершенно разный. У меня практически не бывает представителей шоу-бизнеса – я предпочитаю работать с успешными людьми из бизнес-сектора.

Мужчины составляют 7% моих пациентов. Потому что они боятся. Публичности, огласки, впрочем, есть и другие страхи. Они более капризны и менее терпеливы, чем женщины.

ОБ УЧАСТИИ В ШОУ-ПРОЕКТАХ НА ТV

Став экспертом в проекте телеканала "1+1" "Поверніть мені красу", я получил возможность популяризировать пластическую хирургию и показать зрителям, что пластическая хирургия это не только эстетика.

Еще, для меня это был своего рода вызов – хотелось доказать себе, что я смогу, ведь канал специально отбирал для программы самые тяжёлые случаи. Всё осложнялось тем, что мы в эфире давали обязательство перед телезрителями, что за очень короткий промежуток времени мы поможем пациенту и справимся с поставленной задачей. Я участвовал в двух сезонах, и полностью доказал себе и другим, что нет операций в пластической хирургии, с которыми бы я не справился.

Психологически было очень тяжело, потому, что за каждым пациентом стояла его жизненная история со своей болью и эмоциями. И всё это мы пропускали через себя.

"Поверніть мені красу" называется шоу. Это далеко не так, потому что в фокусе проекта жизненные драмы и личные трагедии. Но главное, мы показали людям, что им можно помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь.

Я продолжаю работать экспертом по пластической хирургии на TV, но в более щадящем и приемлемом для меня графике.