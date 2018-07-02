В 2018 году из патрульной полиции уволились 400 полицейских

Только за пять месяцев 2018 года из патрульной полиции уволилось около 400 сотрудников. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич в интервью Громадському.

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 000. Много ли это? 10 - это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", - рассказал он.

По словам Фацевича, большинство патрульных увольняются из-за большой нагрузки на работе. Так, в больших городах им приходится работать в режиме патрулирования по 12 часов.

"За 12 часов у него (патрульного полицейского, - ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - пояснил Фацевич.

Напомним, в конце июня Национальная полиция завершила формирование личного состава специального подразделения "Корпус оперативно-внезапного действия".