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Главная » Страна » Документ Чешские сенаторы призвали Путина исправить несправедливость и отпустить Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Документ Чешские сенаторы призвали Путина исправить несправедливость и отпустить Сенцова

<span class="label red">Документ</span> Чешские сенаторы призвали Путина исправить несправедливость и отпустить Сенцова
top.rbc.ru

Сенаторы написали письмо российскому президенту

02.07.18 9
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Чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Twitter.

"Каждая исправлена несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - процитировали в посольстве письмо сенаторов.

Под письмом поставили свои подписи сенаторы Вацлав М.Гампл, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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