Чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Twitter.

"Каждая исправлена несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - процитировали в посольстве письмо сенаторов.

Под письмом поставили свои подписи сенаторы Вацлав М.Гампл, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.