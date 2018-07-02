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Завтра метро в Киеве будет работать на час дольше

Завтра метро в Киеве будет работать на час дольше
Фото: flickr.com/photos/wallacefsk

3 июля в столице начинается музыкальный фестиваль Atlas Weekend

02.07.18 17
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В ночь на 4 июля, в Киеве метрополитен и общественный транспорт будут работать на час дольше в связи с открытием фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

"Завтра (во вторник, 3 июля, - ред.) в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend. С 03.07.2018 на 04.07.2018 работа подземки будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.

Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.

Напомним, фестиваль Atlas Weekend пройдет в концерт-холле ВДНХ с 3 по 8 июля. 3 июля организаторами заявлен как день украинских артистов. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным.

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