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Главная » Страна » Россия продолжает воровать чужую историю и славу, - Муженко

Россия продолжает воровать чужую историю и славу, - Муженко

Россия продолжает воровать чужую историю и славу, - Муженко
Виктор Муженко / Фото: zhitomir.info

Начальник Генштаба ВСУ отреагировал на появление в российской армии "украинских" частей

02.07.18 138
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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко считает, что Владимир Путин, присвоив российским воинским подразделениям названия украинских городов, озвучил претензии на украинские земли. Об этом он написал в Facebook.

"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу", - отметил глава Генштаба.

"Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения", - написал представитель ВСУ.

Муженко считает, что это четкий сигнал того, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме и намерен мобилизовать пророссийские силы в Украине.

Также он отметил, что своим решением Путин продолжил "давнюю традицию – воровать чужую историю и славу".  

"Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". 

Согласно документам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование гвардейский Львовский, 68-й танковый полк - гвардейский Житомирско-Берлинский, 163-й танковый полк - гвардейский Нежинский. 

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