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Освобождение заложников Кремля

Балуху стало лучше благодаря сокамерникам, - адвокат

Балуху стало лучше благодаря сокамерникам, - адвокат
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Сосед по камере вправил политзаключенному позвонки

02.07.18 952
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Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму улучшилось. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, совместно с ним содержащимся в одной камере. Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.

Динзе также сообщила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора и требует врачей Красного Креста.

"Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьет кисель", - добавила она.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

В конце июня адвокат политзаключенного рассказала, что он уже чисто физически не может ходить на прогулки.

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