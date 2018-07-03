"Хлебное перемирие" так и не заработало

За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили "хлебное перемирие". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

На Светлодарской дуге боевики обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотого-4.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На донецком направлении враг обстрелял защитников Песков из противотанковых гранатометов.

На мариупольского направлении наблюдалось наибольшая количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

По уточненным данным разведки, двух боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Несмотря на объявленное перемирие боевики в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского на Луганском направлении и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино на мариупольском направлении.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля.